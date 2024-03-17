خبراء: خسائر في القيمة السوقية للسيارات المستعملة في الاردن قد تصل إلى 3 مليار دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال خبراء ومختصون إن السوق العالمية للسيارات الكهربائية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين الشركات المصنعة للسيارات في الصين.وبينوا لـ " الوكيل الإخباري" أن حرب الأسعار بين هذه الشركات اسفرت عن تقديم سيارات كهربائية بأسعار تنافسية جداً، مما جعلها خياراً جذاباً للعديد من الأسواق العالمية التي تتيح لهذه السيارات العبور إلى أسواقها دون قيود، وفي مقدمة هذه الدول الأردن، والتي انتهجت سياسة حكومية تشجع على السيارات الكهربائية، وأعطت السيارات الكهربائية ميزة ضريبية ضخمة متمثلة برسوم جمركية لا تتجاوز 10% مقابل 90% تُفرض على سيارات السائرة بمحركات البنزين و55% على السيارات الهايبرد، بالإضافة لارتفاع مزمن في أسعار المحروقات التي أصابتها ارتفاعات متصاعدة خلال عامين، ما جعل من سعر لتر الوقود في المملكة من الأعلى في المنطقة والعالم.وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض تكلفة الشحن لتلك السيارات الكهربائية ادى إلى تعاظم الطلب المحلي عليها بشكل ملموس خلال الثلاث سنوات الماضية.وقال الخبراء إنه في العام الماضي 2023 قام الأردن باستيراد ما يقرب من 50 ألف سيارة كهربائية من الصين، واضعا الأردن في المركز الأول عالميا كسوق تصدير للسيارات الكهربائية الصينية، مع الاشارة على أن تلك السيارات مستوردة من قبل تجار المنطقة الحرة ، يشترونها من تجار صينيين، ولا تأتي مع كفالات مصنعية كونها تباع كسيارات مستعملة على الورق حين يتم تصديرها من الصين، وأضافوا أنه قد جنت مجموعة صغيرة من التجار في المنطقة الحرة أرباح قياسية نتيجة المبيعات الكبيرة للسيارات الكهربائية والتي كانت تحظى بهوامش ربحية كبيرة في بدايات استيرادها، ولكن سرعان ما تآكلت تلك الهوامش الربحية بسبب التراجع المستمر لكلفها من الصين واشتداد المنافسة بين التجار الذين دخلوا بدورهم في حرب سعرية محلية نتيجة العرض الكبير والكميات الكبيرة التي توفرت لدى عدد متزايد من التجار.وبيّن الخبراء أنه قد أدى هذا الإغراق السوقي الصيني لسوق السيارات الأردنية والتخبط في إدارة السوق المتروك ضحية لفوضى الأسعار الصينية إلى تراجع حاد في أسعار السيارات المستعملة في السوق الأردنية بنسبة تجاوزت 20% من قيمتها السوقية، وتسبب هذا التهافت من قبل المستهلك الأردني على السيارات الصينية ذات الأسعار المنخفضة في تحويل تفضيلات المستهلكين نحو هذه السيارات بدلًا من السيارات الأوروبية، الأميركية، واليابانية أو الكورية الغير قادرة على مجاراة الأسعار المنخفضة للسيارات الصينية.وقالوا إنه لم يقتصر تأثير هذه الحرب على الأسعار فقط، بل تجلى أيضًا في تراجع مبيعات السيارات المجهزة بمحركات البنزين أو الهجينة بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع الطلب على السيارات المستعملة وانخفاض قيمتها بشكل ملحوظ.وقدر الخبراء خسائر مالكي السيارات المستعملة في الأردن، البالغ عددها حوالي مليون ونصف سيارة بنحو 2000 دينار لكل سيارة، مما رفع إجمالي الخسائر إلى ما يصل إلى 3 مليار دينار.



وشددوا على أنه تحتاج هذه التطورات المُهددة لقيم السيارات، والتي تعتبر من الأصول الثابتة للمواطنين الأردنيين، إلى إجراءات حكومية حقيقية تحمي سوق السيارات في الأردن، والتي ستؤدي إلى تضرر أعمال تجار السيارات الصغار العاملين في عمان والمدن الأردنية، وتراجع أعمال وكلاء السيارات الرسميين للسيارات بشكل كبير.

ونوهوا إلى أن ذلك سيؤدي لتقليص وجودهم في السوق الأردنية بشكل ملموس خلال فترة قصيرة قادمة مما قد يؤدي لتسريح العاملين الأردنيين في قطاع السيارات والشركات التي تخدم هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر، والذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف.

وأضاف الخبراء أنه قد يبدو توفر السيارات الكهربائية الصينية بهذه الأثمان الرخيصة فرصة سانحة للمواطن للحصول على ما يحلم به في السيارات بأقل الأسعار، ولكن التراجع الكبير لقيم هذه السيارات بشكل مستمر، والتقدم الهائل والمتسارع في تقنيات البطاريات الكهربائية للسيارات، قد تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار السيارات الكهربائية القادمة في المستقبل القريب، وتراجع الطلب وانهيار قيم السيارات الكهربائية ذات البطاريات الأقدم التي بيعت مسبقا في السوق الأردنية، مما يعني خسارة مالية مباشرة للمواطن وأضرار جسيمة باقتصاد سوق السيارات المحلي، وبالتالي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.

وقالوا إنه لا بد من تحقيق إجراءات حكومية جادة وسريعة تضبط السوق وتعيد التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية وتتيح منافسة عادلة في السوق دون الإطاحة بقيم السيارات وبممتلكات المواطن من السيارات وباستثمارات ومقدرات الشركات العاملة في السوق واقتصاد سوق السيارات ككل.