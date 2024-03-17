سموتريتش يهاجم هيئة أركان جيش الاحتلال

سموتريتش يهاجم هيئة أركان جيش الاحتلال
التاريخ
3/17/2024 3:14:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، هيئة الأركان في جيش الاحتلال.
ونقلت القناة الـ12 عن الوزير قوله إن "هيئة الأركان العامة في الجيش تسببت في واحدة من أكبر الكوارث في البلاد".
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