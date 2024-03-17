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سموتريتش يهاجم هيئة أركان جيش الاحتلال

3/17/2024 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، هيئة الأركان في جيش الاحتلال.

ونقلت القناة الـ12 عن الوزير قوله إن "هيئة الأركان العامة في الجيش تسببت في واحدة من أكبر الكوارث في البلاد".

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