Sunday, 17 March 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول أميركي: ائتلاف نتنياهو تسبب في انقسامات كبيرة

3/17/2024 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بن كاردن ، ان ائتلاف نتنياهو تسبب في انقسامات كبيرة بإسرائيل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبين في تصريحات ، الاحد : على عاتقنا جميعا مسؤولية بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات.

MENAFN17032024000208011052ID1107987851

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث