مسؤول أميركي: ائتلاف نتنياهو تسبب في انقسامات كبيرة

مسؤول أميركي: ائتلاف نتنياهو تسبب في انقسامات كبيرة
التاريخ
3/17/2024 3:14:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بن كاردن ، ان ائتلاف نتنياهو تسبب في انقسامات كبيرة بإسرائيل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبين في تصريحات ، الاحد : على عاتقنا جميعا مسؤولية بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات.
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