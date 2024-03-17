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القسام تكشف عن عملية عسكرية الأولى من نوعها

3/17/2024 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت كتائب القسام لقطات تُظهر تتبع تحركات الضابط في وحدة شلداغ يتهسار هوفمان قبل مقتله برصاص قناص.
وأوضحت استمرار تتبع هوفمان بعدما وصل إلى موقع ميداني في غزة، حيث قُتل برصاصة قناص.
ونشرت القسام فيديو قنص الضابط هوفمان بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتله نهاية يناير الماضي.


يذكر أن يتسهار هوفمان هو الضابط الإسرائيلي المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة.

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