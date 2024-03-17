عطلة عيد الفطر من ال9 وحتَّى ال12 من نيسان المقبل

ونصّ البلاغ على أن تعطّل جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من نيسان لعام 2024، وحتى مساء يوم الجمعة الموافق للثاني عشر منه.

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