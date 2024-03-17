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عطلة عيد الفطر من ال9 وحتَّى ال12 من نيسان المقبل

3/17/2024 3:14:14 PM
(MENAFN- Amman Net) أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، بلاغاً يحدد عطلة عيد الفطر العيد اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من نيسان المقبل، وحتى مساء يوم الجمعة الموافق للثاني عشر منه.

ونصّ البلاغ على أن تعطّل جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من نيسان لعام 2024، وحتى مساء يوم الجمعة الموافق للثاني عشر منه.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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