الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو حتى 2027

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027 بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون سيعلن في القاهرة اليوم.
وأضاف المسؤول أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو.
وذكر أن تمويلا طارئا قدره مليار دولار من ضمن المساعدات المالية سيصرف في 2024.
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