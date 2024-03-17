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الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو حتى 2027

3/17/2024 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027 بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون سيعلن في القاهرة اليوم.


وأضاف المسؤول أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو.

وذكر أن تمويلا طارئا قدره مليار دولار من ضمن المساعدات المالية سيصرف في 2024.


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