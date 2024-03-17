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ثوران بركاني في ريكيانيس الآيسلندية للمرة الرابعة منذ ديسمبر

3/17/2024 3:08:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة حالة الطوارئ بعد نشاط بركاني ترافق مع قذف حمم من فالق بركاني على شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا هو الرابع بهذه المنطقة منذ ديسمبر.

وقال معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي في بيان «بدأ ثوران بركاني بين ستورا سكوغفل وهاغافل على شبه جزيرة ريكيانيس» جنوب غرب البلاد، فيما أظهرت مقاطع مصورة متواصلة بثت مباشرة الحمم المتقدة وأعمدة الدخان المتصاعدة.

وأوضح المعهد أن «التقديرات الأولية» التي استندت إلى مشاهد مصورة وصور ملتقطة من الجو «تعتبر أن هذا الثوران هو الأكبر (على صعيد الحمم) بين عمليات الثوران الثلاث الأخيرة»، مشددا على أن التقدير يستند إلى تحليل «نشاط الحمم» في الساعة الأولى من الثوران.

وأعلن الدفاع المدني الآيسلندي إرسال مروحية لتحديد مكان الشرخ الجديد بدقة. وأعلنت الشرطة حالة الطوارئ في المنطقة، على ما أفادت السلطات.

وأوضح معهد الأرصاد الجوية، أن الحمم سجلت بالقرب من الثوران البركاني السابق في الثامن من فبراير. وقبل دقائق من الثوران البركاني، نشر المعهد بيانا أشار فيه إلى وجود نشاط زلزالي يزيد من احتمال حصول ثوران بركاني جديد. وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى إخلاء موقع البحيرة الزرقاء (بلو لاغون) السياحي الشهير للمياه الجوفية الحرارية فضلا عن غريندافيك.

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