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ما هي كمية القهوة المسموحة للحصول على الكافيين اللازم؟

3/17/2024 3:08:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتبر القهوة المصدر الذي يحصل من خلالها الكثيرون على حصتهم المسموح بها من الكافيين، كما يمكن أن يكون ذلك، من خلال تناول الكافيين من خلال المشروبات الباردة والشاي والشوكولاتة ومشروبات الطاقة، التي تحتوي جميعها على الكافيين أيضا. في الواقع، يحدث في بعض الأحيان أن المرء لا يدرك أن هذه المنتجات تحتوي على كمية معينة من الكافيين، وبالتالي تزيد كمية الكافيين التي يتم تناولها دون علم أو غير قصد. وبحسب ما نشره موقع «India Today»، فإن هناك دائما أحاديث حول الكمية الموصى بها من تناول الكافيين للفرد والتي لن تؤثر على جسمه بشكل سلبي. ولفهم كيف يؤثر الكافيين على الجسم، يمكن تخيل أن الجسم يشعر بالخمول ويعزز هذا الشعور مركب الأدينوزين الكيميائي الذي يتم إفرازه للتحفيز على النوم، عندئذ ينقض الكافيين ويمنع مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، مما يقضي على الرغبة في النعاس، بل إن الأكثر من هذا هو أن القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، التي تحتوي على الكافيين تساعد أيضا في تعزيز الحالة المزاجية وتحسين التركيز.
ووفقا لخبراء الصحة، فإن الرقم السحري هو نحو 400 ملغ يوميا لمعظم البالغين. وبالتالي، فإن فنجان القهوة يحتوي في المتوسط على نحو 95 ملغ، أي أن نحو أربعة أكواب في اليوم تكون كافية، شريطة ألا يتم تناول مصادر أخرى تحتوي على الكافيين كالشوكولاتة، على سبيل المثال. ويحذر خبراء الصحة من أن تناول أي كميات أعلى من 400 ملغ في اليوم يمكن أن يكون له تأثير صحي سلبي على المدى الطويل.

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