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كيف ستنقذ أصوات الأسماك والربيان الشعاب المرجانية؟

3/17/2024 3:08:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هل يمكن لأصوات معينة أن تساعد في إنقاذ المرجان؟ سؤال حاولت الإجابة عنه دراسة حديثة أظهرت نتائجها أن تسجيلات صوتية لمرجان سليم يمكن أن تسهم في الجهود المبذولة لاستعادة النظم البيئية المرجانية التي تضررت بسبب تغير المناخ والنشاط البشري.

وبينما يشهد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا حلقة سابعة من «الابيضاض الجماعي»، ومع تعرض مساحات واسعة من الشعاب المرجانية في نصف الكرة الشمالي لخسائر فادحة العام الماضي في فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي بسبب درجات حرارة مرتفعة قياسية في المحيط مسجلة في الأشهر الأخيرة، يسعى العلماء بشتى الوسائل إلى وقف هذه المجزرة البيئية.

يقول باحثون في معهد «وودز هول» لعلوم المحيطات في نتائج الدراسة التي نشرت نتائجها أخيرا مجلة «رويال سوسايتي أوبن ساينس»، إن إحدى الطرق للمساعدة في إعادة تعمير الشعاب المرجانية قد تكون من خلال الصوت.

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