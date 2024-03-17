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سيلين ديون مصممة على التغلب على مرضها والعودة إلى المسرح

3/17/2024 3:08:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت المغنية الكندية سيلين ديون، أنها لاتزال «مصممة على العودة إلى المسرح يوما ما» و«التغلب» على مرضها، وفق ما ورد في منشور لها عبر إنستغرام.
وقالت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك، والتي شخصت في خريف عام 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يسمى «متلازمة الشخص المتيبس»، إن التغلب على هذا المرض «كان أحد أصعب التجارب» في حياتها.
وأضافت في تعليق أرفقته بصورة نادرة تظهر فيها وهي تبتسم مع أبنائها الثلاثة في اليوم العالمي للتوعية من هذا المرض «لكنني مازلت مصممة على العودة إلى المسرح يوما ما وعيش حياة طبيعية قدر الإمكان».
وأكدت المغنية البالغة 55 عاما، أنها «ممتنة للغاية لحب ودعم أبنائي وعائلتي وفريقي ولكم جميعا».
وكان آخر ظهور علني لسيلين ديون في إطلالة مفاجئة قصيرة خلال حفلة توزيع جوائز غرامي في مدينة لوس أنجيليس الأميركية أوائل فبراير لتقديم جائزة ألبوم العام إلى تايلور سويفت.
وفي إطلالتها هذه بصحبة ابنها الأكبر، تلقت الفنانة التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم خلال مسيرتها الفنية التي انطلقت قبل أربعة عقود، تصفيقا حارا من الجمهور.

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