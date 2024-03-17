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نجوم زمن العجاج تجربة تليق بالدراما الخليجية شكلا ومضمونا

3/17/2024 3:08:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
يواصل مسلسل «زمن العجاج» تميزه بين الأعمال الدرامية الخليجية المعروضة في الموسم الرمضاني من خلال الإنتاج الضخم والقصة المشوقة التي تحمل بين طياتها العديد من المفاجآت للمشاهد الخليجي والعربي الذي يتابعه عبر شاشة «bein دراما» منصة «TOD».
في هذا الجانب، قال الفنان القدير جاسم النبهان: يمثل العمل إضافة حقيقية لرصيدي ومسيرتي الفنية من خلال شخصية «المختار» التي تواجه الصراعات والظروف التي تعصف بها عبر خطوط درامية صاغتها الكاتبة المتميزة إيمان سلطان، وتصدى لإخراجها جاسم المهنا، أما الإنتاج فهو لصاحب الرؤية الإنتاجية المنتج المخرج عبدالله بوشهري الذي كان وراء تحقيق عدد من النتاجات الإبداعية التي رسخت حضوره كواحد من أهم صناع الإنتاج في الدراما الكويتية والخليجية والعربية، مؤكدا أن العمل تجربة تليق بالدراما الخليجية شكلا ومضمونا.
من جانبها، قالت الفنانة منى حسين: عبر شخصية «وجدان» التي أجسدها في المسلسل تتداعى الأسئلة والحوارات وأيضا الصراعات، حيث نكون أمام مجموعة من القضايا والموضوعات الآنية التي تم إنجازها بسخاء إنتاجي كان خلفه المنتج المتميز عبدالله بوشهري الذي يقود هذه التجربة التي تليق بتقديم صناعة إنتاجية درامية خليجية ضخمة.
فيما قال الفنان حسين المهدي: «زمن العجاج» من التجارب الدرامية التلفزيونية التي تؤسس لمرحلة إضافية من تاريخ صناعة الإنتاج التلفزيوني ليس في الكويت وحدها بل على صعيد صناعة الإنتاج خليجيا وعربيا، ومن هنا تأتي مساحات التحديات التي يقدمها العمل بشخوصه وأحداثه ونجومه ومبدعيه من مختلف التخصصات.
وتقول الفنانة عبير أحمد: في المسلسل الأمر يتجاوز حدود النص والإخراج إلى منطقة إنتاجية ثرية بما تقدمه من مضامين إضافية نتلمسها عبر كوكبة النجوم وأجيالهم وأيضا الخدمات الإنتاجية الرفيعة التي تتمثل في المدينة التراثية الجديدة التي تم بناؤها خصيصا للعمل وأيضا الأزياء والمكياج والإكسسوارات والفريق الفني والتقني العالمي الذي يحيط بنا، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية وبقية العمليات الفنية والتقنية التي تأتى من خلال رؤية منتج يعي تماما أهمية تسخير كل الإمكانيات لتقديم وجبة درامية عالية الجودة تحمل اسم الكويت إلى عالم صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني.
ويعلق الفنان عبدالرحمن العقل قائلا: إنها التجربة الثانية لي مع المنتج المخرج عبدالله بوشهري بعد تجربتي في «الديرفة» وهنا نتلمس ضخامة الإنتاج بكل ما تعني هذه المفردة من معان ومضامين، حيث الخدمات الإنتاجية التي ترتقي بالتجربة وتقدم كل مفردات الإسناد الحقيقي لثراء العمل ومضامينه.
ويقول الفنان فيصل العميري: تجربة بعد أخرى وعمل بعد ثان بالتعاون مع المنتج عبدالله بوشهري تتأكد مضامين الرؤية التي يمتلكها وهي حصاد حتمي لدراسته الفنية في أكبر المعاهد السينمائية الأميركية المتخصصة، وأيضا بحثه الدؤوب عن كل ما هو متميز على صعيد النص والإخراج وفريق العمل سواء أمام الكاميرا أو خلفها. وفي «زمن العجاج» نعيش حالة من الصراع المتفجر بالشخوص والأحداث والقضايا التي ما كان لها أن تتشكل لولا تلك الرؤية التي يقودها بوشهري.
من جانبه، قال المخرج جاسم المهنا: مسلسل «زمن العجاج» أجمل هدية تقدمها شركة «بيوند دريمز» بقيادة المنتج المخرج عبدالله بوشهري إلى جمهور الدراما التلفزيونية الخليجية خلال الدورة الرمضانية الجارية، حيث هذا العمل الدرامي التلفزيوني المكتوب بعناية والثري بالمضامين والشخصيات والأحداث، والذي أستطيع الجزم بأنه يمثل منطقة جديدة من تاريخ صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني الخليجي حيث فجر الطاقات الكامنة لفريق العمل، كل حسب موقعه وتخصصه وحرفته.
أما المنتج المخرج عبدالله بوشهري، فقال: بعد مسيرة ضمت عددا بارزا من الاعمال الدرامية ومنها على سبيل الذكر لا الحصر مسلسلات «محمد على رود - جزءان» و«الديرفة» و«إفراج مشروط» و«الناموس» و«الصفقة - جزأين» بالتعاون مع شبكة «نتفليكس» العالمية، و«القفص» وغيرها من الأعمال، تأتي تجربة «زمن العجاج» التي تمثل بالنسبة لي شخصيا فضاء إضافيا للتحليق بعيدا في مجالات حرفتي الإنتاجية، حيث يكلل هذا الجهد بالتعاون المثمر مع منصة «TOD».

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