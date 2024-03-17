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مهند الساير ترسيخ قيمة الديموقراطية والتمسك بالحقوق الدستورية للمواطن من خلال المشاركة الفعالة

3/17/2024 3:08:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق مهند الساير مساء أمس الأول أهالي وناخبي الدائرة الثالثة، وذلك في مقره الانتخابي بمنطقة الخالدية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تجمع عدد كبير من الأهالي والناخبين في ديوانه وتجاذبوا أطراف الأحاديث الودية والسياسية ومستجدات الساحة.
وتقدم الساير بالشكر الجزيل إلى الحضور الكريم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الأيام المباركة أيام خير ونماء ورفاهية على الشعب وعلى الوطن، مشددا على ضرورة المشاركة الفعالة في العرس الديموقراطي الحالي من أجل ترسيخ قيمة الديموقراطية والتمسك بالحقوق الدستورية للمواطن، وكذلك من أجل إيصال مرشحين أكفاء يواصلون إقرار القوانين النوعية التي أقرها المجلس الماضي من خلال الخارطة التشريعية التي توافق عليها أعضاء البرلمان.
وتمنى الساير أن تظل الكويت واحة أمن وأمان وأن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار مرشحين أكفاء يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم، من أجل عودة الكويت إلى ريادتها ومكانتها بين الأمم.

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