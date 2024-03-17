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أنور الفكر التمسك بالديموقراطية والحفاظ على المكتسبات الدستورية ضرورة وثقة الناخبين رأس المال الحقيقي

3/17/2024 3:08:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شدد مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر، على ضرورة التمسك بالديموقراطية والحفاظ عليها وعلى المكتسبات الدستورية، مبينا أن ثقة الناخبين والمواطنين هي رأس المال الحقيقي والفوز الحقيقي.
وقال الفكر في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها مساء أمس الأول في مقره الانتخابي «إن الكويت تحتاج إلى من ينقذها ويخلصها من المشاكل الموجودة في البلد ومن تردي البنية التحتية».
وأكد أن «الحكومة خذلت الكويتيين وتركت كل مشاكل ومعاناة البلد والمواطنين والهموم والأعباء المالية على المواطنين واتخذت منحى آخر استفزازيا، وافتعال تصادم مبكر حتى تكون هناك حجة لرفع ورقة عدم التعاون في المجلس القادم».
وأضاف الفكر «الحكومة تركت باقي أيام السنة وجاءت في الأيام المباركة التي من المفترض أن يكون فيها مناخ ديموقراطي وجو عام من الحريات وتستفز الناخب، وإذا استفزت الناخب فسينعكس ذلك الأمر على المرشح، إذن هي مرحلة افتعال تصادم مبكر مع المجلس القادم، ونحن لن نسكت وسوف يكون لنا موقف أكثر من مسألة الاستجواب».

MENAFN17032024000130011022ID1107987782

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