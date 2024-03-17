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متعب الجلال يجب تجاوز الخلافات والتركيز على التنمية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

3/17/2024 3:08:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة الخامسة متعب الجلال إنه من الضروري في هذه المرحلة التي تمر بها الكويت أن نتجاوز الخلافات ونركز على التنمية والإنجاز، وأن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه الجلال لأبناء الدائرة الخامسة، تبادل خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على الكويت بالخير واليمن والبركات، كما تطرق الحديث إلى الأوضاع السياسية وخصوصا انتخابات مجلس الأمة المقبلة المقرر إجراؤها في 4 أبريل المقبل.

MENAFN17032024000130011022ID1107987781

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