متعب الجلال يجب تجاوز الخلافات والتركيز على التنمية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة الخامسة متعب الجلال إنه من الضروري في هذه المرحلة التي تمر بها الكويت أن نتجاوز الخلافات ونركز على التنمية والإنجاز، وأن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه الجلال لأبناء الدائرة الخامسة، تبادل خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على الكويت بالخير واليمن والبركات، كما تطرق الحديث إلى الأوضاع السياسية وخصوصا انتخابات مجلس الأمة المقبلة المقرر إجراؤها في 4 أبريل المقبل.
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