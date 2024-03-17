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عبدالله المضف ليرسم الشعب الكويتي مستقبلا مشرقا بتمسكه بحقه الدستوري واختيار نواب يواصلون محاربة الفساد

3/17/2024 3:08:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عبدالله المضف حفل استقبــــال على شرف أهـــــالي الدائـــرة مساء أمس الأول في مقــــره الانتخابي بمناسبـــــة شهر رمضان المبارك، تبادل خلالـــه التهاني والتبريكــــــات مـــــع الحضور، متمنيا أن يعيده الله دائما على الكويت باليمن والبركــــات.
وتقدم المضف بالشكر الجزيل لكل من حضر حفل الاستقبال من أهالي وناخبي الدائرة، متمنيا أن يرسم الشعب مستقبلا مشرقا من خلال إصراره وتمسكــــــــه بحقه الدستــــوري في الانتخــــاب والذهـــاب إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقه في انتخاب نواب يواصلون محاربة الفساد واجتثاثه من منابعه، واختيار نواب يضعون مصلحة الكويت ويحافظون على المال العـــام.

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