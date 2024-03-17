عبدالله المضف ليرسم الشعب الكويتي مستقبلا مشرقا بتمسكه بحقه الدستوري واختيار نواب يواصلون محاربة الفساد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عبدالله المضف حفل استقبــــال على شرف أهـــــالي الدائـــرة مساء أمس الأول في مقــــره الانتخابي بمناسبـــــة شهر رمضان المبارك، تبادل خلالـــه التهاني والتبريكــــــات مـــــع الحضور، متمنيا أن يعيده الله دائما على الكويت باليمن والبركــــات.
وتقدم المضف بالشكر الجزيل لكل من حضر حفل الاستقبال من أهالي وناخبي الدائرة، متمنيا أن يرسم الشعب مستقبلا مشرقا من خلال إصراره وتمسكــــــــه بحقه الدستــــوري في الانتخــــاب والذهـــاب إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقه في انتخاب نواب يواصلون محاربة الفساد واجتثاثه من منابعه، واختيار نواب يضعون مصلحة الكويت ويحافظون على المال العـــام.
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