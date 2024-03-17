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التربية الدراسة أونلاين آخر يومين في رمضان

3/17/2024 3:08:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن توجه وزارة التربية للعمل بتطبيق نظام التعلم عن بُعد لطلبة المدارس في آخر يومين من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى انه سيكون تعليم الطلبة في البيت «أونلاين»، بينما سيقدم المعلمون الدروس من خلال المبنى المدرسي. وبينت المصادر أن الوزارة اختارت آخر يومين في الشهر الفضيل لعدم وجود اختبارات قصيرة، موضحة أن الوزارة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة نشرة تعلن خلالها وبشكل مفصل عن تطبيق نظام التعلم عن بُعد والذي سيكون لآخر يومين في الشهر الفضيل، مشيرة إلى أنها أوعزت الى جميع المدارس بتفعيل حسابات «تيمز» للمعلمين والمعلمات الجدد من قبل مدير المدرسة.

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