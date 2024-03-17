بالفيديو العوضي هيكلة الصحة خلال الأيام المقبلة



ضمن خطة الـ 100 يوم والمبنى الجديد يتكون من 3 طوابق ويحتوي على غرفة عمليات

وزير الصحة افتتح توسعة مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون: ستسهم في تسريع مواعيد العمليات حمد البحر: التوسعة تتضمن غرف عمليات وأجهزة متطورة يفخر بها أهل الكويت



عبدالكريم العبدالله

افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي توسعة مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون بتبرع من ورثة المرحوم محمد البحر في منطقة الصباح الصحية لتتواصل إنجازات المنظومة الصحية ضمن خطة الـ 100 يوم في إطار حرص الوزارة على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن والارتقاء بمستواها.

وقال وزير الصحة في تصريح للصحافيين عقب الافتتاح إن مبنى التوسعة الجديد يتكون من ثلاثة طوابق، الأرضي يحتوى على غرفة عمليات صغرى وعدد من العيادات لمناظرة الحالات الطارئة، فيما يحتوي الطابق الأول على ثلاث غرف عمليات رئيسية تم تجهيزها بأحدث أنواع الميكروسكوبات الجراحية وأجهزة جراحات العيون المتقدمة، فيما تم تخصيص الطابق الثاني لتعقيم الأدوات الجراحية. وأوضح أن هذا التبرع سيسهم في تقليل مواعيد العمليات وتقليص حصول المرضى على العمليات غير العاجلة، وكل هذا يصب في خدمة المواطن والمقيم على أرض الكويت بما يدعم المنظومة الصحية في البلاد.

وأشار إلى انه بافتتاح هذه التوسعة يصبح عدد غرف العمليات في مركز البحر سبع غرف ليصبح إجمالي عدد غرف عمليات العيون في دولة الكويت 17 غرفة، منوها بأن تلك المنظومة بما تضمه من ميكروسكوبات وأجهزة حديثة تساعد في جودة الخدمات المقدمة.

وقال د.العوضي: لا شك أن العنصر المهم كذلك هو العنصر البشري من الأطباء والهيئة التمريضية والتي نفخر بهم ونفخر بهذه الشراكة المجتمعية من أسرة البحر لدعم المنظومة الصحية.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة ماضية في تحقيق أهدافها ومشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة ضمن خطة الـ 100 كاملة والتي بين أهم مرتكزاتها التوسع في المنشآت الصحية من خلال افتتاح وتشغيل المشاريع الجديدة أو إنجاز أعمال التوسعة لبعضها وسهولة وصول المواطنين للخدمات الصحية المتكاملة وفق الجودة اللازمة.

وكشف الوزير العوضي عن قرارات وزارية جديدة سترى النور خلال الأيام المقبلة وهي «هيكلة وزارة الصحة» ومنظومة الرعاية الصحية الأولية، معلنا عن أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد افتتاح مستوصف في المطلاع (N10) بالإضافة إلى المستوصف الذي يعمل حاليا على مدار 24 ساعة، فضلا عن تدريب الكوادر وإصدار القرارات التنظيمية التي تنصب في الحوكمة والعدالة والاستمرار في دعم المنظومة الصحية.

من جانبه، أعرب حمد البحر في تصريح مماثل عن سعادته بافتتاح تلك التوسعة لخدمة أهل الكويت، منوها بما تضمه من غرف عمليات وأجهزة متطورة يفخر بها أهل الكويت، فضلا عن وجود أطباء متخصصين لخدمة أهل الكويت والمقيمين على أرضها، مؤكدا أن أسرة البحر ستواصل المسيرة من أجل التطوير.

بدوره، قال رئيس مجلس أقسام العيون في وزارة الصحة د.أحمد الفودري في تصريح مماثل يعتبر مركز البحر للعيون المركز الرائد للعيون في دولة الكويت ومنذ العام 1999 كان يحتوي على أربع غرف عمليات فقط، إلا أن حاجة المرضى وحاجة الأطباء لإجراء عمليات جراحية كان لابد من التوسعة، منوها بوجود 17 غرفة عمليات كبرى وست غرف للعمليات الصغرى في الكويت. ولفت إلى انه تم بناء مبنى يحتوي على ثلاث غرف عمليات بالإضافة إلى غرفة عمليات للطوارئ، لافتا إلى أن هذا العدد من غرف العمليات يقلل من معدل الانتظار في الكويت من 30 إلى 14 يوما فقط بالإضافة إلى التوسع في الأقسام الأخرى وإجراء العمليات الجراحية.

وأشار الفودري إلى أن مركز البحر للعيون ومختلف أقسام العيون في المستشفيات العامة تقدم خدمات تخصصية شاملة، حيث تجرى الجراحات التخصصية ومنها إزالة الماء الأبيض وزراعة العدسات وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي وزراعة القرنية وصمامات ضغط العين وجراحات تصحيح حول الأطفال وجراحات الجفون والقناة الدمعية.

وأكد أن وزارة الصحة لا تألو جهدا في تقديم كل أوجه الدعم لمختلف أقسام العيون، منوها بأنه جار التوسع في تطوير العيادات المتواجدة في مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال تزويدها بأجهزة تشخيصية توفر على المريض زيارة المستشفيات العامة وإجراء التشخيص والعلاج فيها.