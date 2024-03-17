Sunday, 17 March 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عبدالعزيز الصقعبي أتمنى أن تشهد الانتخابات إقبالا كثيفا كعادة الشعب الكويتي الواعي في المواقف الحاسمة

3/17/2024 3:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي، في مقره الانتخابي مساء أمس الأول، ناخبي وأهالي الدائرة الثالثة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، معربا عن تمنياته بأن تكون هذه الأيام الفضيلة أياما مباركة على البلاد والعباد والأمتين العربية والإسلامية.
وتبادل الحضور في المقر الانتخابي الأحاديث الودية والسياسية، لاسيما الانتخابات البرلمانية التي تجرى في الرابع من أبريل المقبل، متمنيا أن تشهد إقبالا كثيفا كعادة الشعب الكويتي الواعي صاحب المواقف الفاصلة والحاسمة، وأن تكون ممارسة ديموقراطية راقية وفاتحة خير على البلاد من حيث اختيار مرشحين أكفاء يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم، من أجل عودة الكويت إلى ريادتها ومكانتها بين الأمم.

MENAFN17032024000130011022ID1107987777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث