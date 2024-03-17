عبدالعزيز الصقعبي أتمنى أن تشهد الانتخابات إقبالا كثيفا كعادة الشعب الكويتي الواعي في المواقف الحاسمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي، في مقره الانتخابي مساء أمس الأول، ناخبي وأهالي الدائرة الثالثة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، معربا عن تمنياته بأن تكون هذه الأيام الفضيلة أياما مباركة على البلاد والعباد والأمتين العربية والإسلامية.
وتبادل الحضور في المقر الانتخابي الأحاديث الودية والسياسية، لاسيما الانتخابات البرلمانية التي تجرى في الرابع من أبريل المقبل، متمنيا أن تشهد إقبالا كثيفا كعادة الشعب الكويتي الواعي صاحب المواقف الفاصلة والحاسمة، وأن تكون ممارسة ديموقراطية راقية وفاتحة خير على البلاد من حيث اختيار مرشحين أكفاء يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم، من أجل عودة الكويت إلى ريادتها ومكانتها بين الأمم.
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