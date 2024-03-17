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سعدون حماد على الحكومة أن تعطي 3000 دينار لكل مواطن أسوة بصرف منحة المتقاعدين وتضبط الأسعار

3/17/2024 3:08:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي الحكومة إلى أن تبادر بإعطاء منحة 3000 دينار لكل مواطن أسوة بمنحة الـ 3000 التي تم صرفها للمتقاعدين، وذلك في ظل غياب مجلس الأمة وغياب المزايدات والرصيد الحالي للصندوق السيادي الذي بلغ 923 مليارا.
وشدد حماد في كلمة له خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول على ضرورة تقديم شيء للشعب مادامت الدولة لديها رصيد في هذا الصندوق، مع مراعاة تشديد الرقابة على الأسعار والتجار الذين يستغلون أي زيادة للمواطنين.
وذكر حماد أنه في حال وصوله إلى المجلس سيسعى إلى تقديم اقتراحات والعمل على إنشاء مستشفيات جديدة ومدن طبية، وتخصيص مستشفى جابر أو مستشفى الجهراء ليكون فيه جميع التخصصات الطبية النادرة، وذلك من أجل أن تتم معالجة المواطن الكويتي داخل بلده، بدلا من الذهاب للعلاج بالخارج.
وأعرب عن أسفه من أن وزارة الصحة أوفدت العديد من المرضى للعلاج بالخارج سواء مرضى السرطان أو الغرغرينا، ولكن سرعان ما طلبت منهم العودة وهم في العناية المركزة، مستنكرا من إعادة المرضى الكويتيين وهم في العناية المركزية.

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