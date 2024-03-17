وفاة الفنان المصري ياسر الشرقاوي

توفي اليوم الأحد الفنان المصري ياسر الشرقاوي.

والفنان الراحل ياسر الشرقاوي له عدة ألبومات من كلمات وألحان كبار الشعراء والملحنين في مصر وفق موقع فيتو.

وتعاون الفنان الراحل مع عدد من الأسماء الكبيرة، مثل: الشاعر عماد حسن، والشاعر عوض بدوي، والشاعر سمير الطائر، بالإضافة إلى صلاح الشرنوبي، وفاروق الشرنوبي، وياسر عبد الرحمن، وفتحي سلامة، وطارق عاكف، ويحيى الموجي، وعصام إسماعيل.



وحصل الشرقاوي على جائزة أفضل لحن عربي في مهرجان الأسكندرية الدولي للأغنية، كما شارك بالغناء في العديد من الأعمال الدرامية مع كبار المخرجين في مصر وكذلك في مجال السينما وشارك في فيلم "لو كان ده حلم".

أعلن عضو مجلس النواب المصري السابق، حسني حافظ، وفاة الفنان ياسر الشرقاوي، عبر حساباته على مواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" قائلاً: البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي".