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لحظة تاريخية.. أمريكا توافق على أول دواء لعلاج مرض الكبد الدهني

3/17/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجازت السلطات الصحية الأمريكية، الخميس، أول علاج للشكل الحاد من مرض الكبد الدهني البشري الذي يصيب ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبات مسموحاً منح هذا العلاج الذي طوّرته شركة «مادريغال» للأدوية، للبالغين المصابين بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) الذين يعانون من تليف الكبد.

ويتجلى مرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي عبر تراكم غير طبيعي للدهون في الكبد؛ ما يؤدي إلى التهاب مزمن في هذا العضو. وتُستبدل بخلاياه تدريجياً التليف، وهو نسيج ندبي يمكن أن يتحول إلى تليف في الكبد أو حتى سرطان.

ويرتبط هذا المرض ارتباطاً وثيقاً بالبدانة، ويمثل سوقا ضخمة لمجموعات الأدوية.

ورأت «مؤسسة الكبد الأمريكية» American Liver Foundation في بيان أن قرار «وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف دي إيه)» يجلب الأمل لملايين الأمريكيين.

ووفق المؤسسة، يُتوقع أن يصبح التهاب الكبد الدهني غير الكحولي السبب الرئيسي لعمليات زرع الكبد في الولايات المتحدة بحلول عام 2025.

من المحتمل أن يتأثر نحو 6 إلى 8 ملايين أمريكي بهذا العلاج الجديد، وهو رقم من المتوقع أن يستمر في الزيادة، وفق تقديرات «إف دي إيه» وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المسؤول في «إف دي إيه»، نيكولاي نيكولوف، في بيان، إن هؤلاء المرضى «حتى الآن، لم يكن لديهم دواء يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الأضرار التي تلحق بالكبد».

ويؤخذ العلاج عن طريق الفم مرة واحدة يومياً، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة.

واستند الترخيص إلى تجربة سريرية أجريت على نحو 900 شخص، وأظهرت بعد 12 شهراً فائدة لأولئك الذين تلقوا العلاج، مقارنة بآخرين تلقوا علاجاً وهمياً.

وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً هي الإسهال والغثيان.

ورد مدير شركة «مادريغال» للصناعات الدوائية، بيل سيبولد، في بيان بأن هذا الترخيص «يتوّج 15 عاماً من البحوث»، مضيفاً: «إنها لحظة تاريخية» في هذا المجال.

وقالت الشركة إن العلاج سيكون متاحاً للمرضى في الولايات المتحدة اعتباراً من أبريل من خلال صيدليات متخصصة.

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