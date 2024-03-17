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بفوز مثير على ليستر سيتي..تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا

3/17/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تأهل فريق تشيلسي للدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4/2 ضمن منافسات دور الثمانية، اليوم الأحد.

تقدم تشيلسي بهدف مبكر سجله اللاعب الإسباني ماركو كوكورييا في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 26 أضاع رحيم سترلينج جناح فريق تشيلسي ركلة جزاء.

لكن سترلينج نجح في تعويض إخفاقه بتمريرة حاسمة لزميله كول بالمر ليسجل الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني، حيث نجح ليستر سيتي في تقليص الفارق بهدف ذاتي سجله أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 51.

وسجل ستيفي مافيديدي هدف التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 62.

لكن ليستر سيتي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كالوم دويل في الدقيقة 73.

وحاول تشيلسي استغلال النقص العددي في صفوف ليستر سيتي لكن لاعبيه تسابقوا في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى .وقد احتسب الحكم ثماني دقائق وقت بدل ضائع.

وفي الدقيقة 92 نجح كارني تشوكويميكا في تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي قبل أن يضيف زميله توني مادويكي الهدف الرابع بتسديدة في المقص الأيمن بالدقيقة 98.

ولحق تشيلسي بناديي كوفنتري سيتي ومانشستر سيتي حامل اللقب بينما تختتم منافسات دور الثمانية بمباراة قوية بين مانشستر يونايتد وليفربول.

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