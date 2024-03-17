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كمبيوتر عملاق يتوقع بطل دوري أبطال أوروبا 2024

3/17/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقع كمبيوتر "أوبتا" العملاق الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبونز ليغ" للموسم (2023-2024).

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي "للتشامبونز ليغ" التي جرى سحبها عن مباريات مثيرة، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، وريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة الأعرق والأهم على صعيد الأندية الأوروبية.

ووفقا لكمبيوتر "أوبتا" فإن مانشستر سيتي هو الأوفر حظا في مواجهته ضد ريال مدريد، وبنسبة تبلغ 62.26% مقابل 37.74% من نصيب النادي الملكي.

وفي المباراة الثانية، يبدو باريس سان جيرمان الفرنسي الأقرب بنسبة 61.12% للفوز على برشلونة الإسباني (38.88%).

ورجح الكومبيوتر العملاق كفة نادي أرسنال الإنجليزي على منافسه بايرن ميونخ الألماني، ولكن بفارق طفيف للغاية وبنسبة 50.89% "للمدفعجية"، مقابل 49.11% لصالح العملاق "البافاري".

وأخيرا، توقع فوز بروسيا دورتموند الألماني بفارق بسيط أيضا على أتلتيكو مدريد الإسباني، وبنسبة بلغت 53.28% مقابل 46.72%، وفقاً لروسيا اليوم.

وعن توقعات كمبيوتر "أوبتا" العملاق، لنتائج مباريات الدور نصف النهائي لدوري البطال، توقع فوز مانشستر سيتي على أرسنال، وباريس سان جيرمان على بروسيا دورتموند.

وفي النهائي رجح كفة مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان، احتفاظ الفريق الإنجليزي بلقب دوري ابطال أوروبا 2024.

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