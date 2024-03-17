Sunday, 17 March 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رياض محرز طلب هذا الأمر من مدرب الجزائر؟

3/17/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن سبب غياب رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي، عن قائمة الفريق الذي يستعد لخوض دورة ودية دولية في شهر مارس الجاري.

وقال بيتكوفيتش، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه تحدث مع محرز في الفترة الماضية، وأن اللاعب طلب اعفاءه من التواجد حاليا في مسعكر الفريق، من أجل التفكير في مستقبله الدولي.

وأضاف بيتكوفيتش أنه استبعد كذلك سليماني، الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري، من القائمة، مشيرا إلى أن ذلك سببه هو تركيز اللاعب مع ناديه البلجيكي الجديد ميشيلين.

وتابع أن عودة ياسين براهيمي، لاعب الغرافة القطري، جاءت بسبب قيمته كلاعب من "طينة الكبار" على حد وصفه، مشيرا إلى أنه أراد رؤيته في المنتخب للتعرف على قيمته الحقيقية.

وقال بيتكوفيتش، إنه بصدد التحضير لمشروع كروي جديد في منتخب الجزائر، مشددا على أهمية جميع اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني بالنسبة له، سواء كانوا متواجدين في المعسكر الحالي أو في المستقبل.

وأبدى المدرب إعجابه الشديد بكرة القدم في الجزائر، مشيرا إلى حضوره مباراتين في البلاد، حيث أعجب بالحماس الجماهيري الكبير وكذلك اللاعبين.

وكان بيتكوفيتش قد تولى تدريب المنتخب الجزائري، خلفا لجمال بلماضي، الذي رحل عن تدريب الفريق بعد خروج منتخب الجزائر من دور المجموعات بأمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17032024000110011019ID1107987757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث