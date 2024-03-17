قُضاة ملاعبنا يديرون ثلاث مواجهات في التصفيات الآسيوية المشتركة

عينت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم أطقم حكام إماراتية لإدارة ثلاث مباريات في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وذلك ضمن الجولتين الثالثة والرابعة ، حيث يُدير الطاقم الأول بقيادة عادل النقبي ( حكم ساحة ) مباراة اليابان وكوريا الشمالية المقررة في طوكيو يوم 21 مارس الجاري لحساب الثانية ، ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف ( مساعد أول ) حسن المهري ( مساعد ثان ) أحمد عيسى درويش ( حكم رابعاً ).

وفي ذات اليوم يُدير طاقمنا الثاني بقيادة يحيى الملا ( حكم ساحة ) مباراة الصين تايبيه مع قيرغيزستان لحساب المجموعة الرابعة المقررة في تايبيه ، ويعاونه علي راشد النعيمي ( مساعد أول ) سبت عبيد ( مساعد ثان ) كليفورد دايبوت من الفلبين ( حكماً رابعاً ).



أما الطاقم الثالث بقيادة عُمر آل علي ( حكم ساحة ) فتم تعيينه لإدارة

مباراة الصين وسنغافورة لحساب المجموعة الثالثة والمقررة يوم 26 مارس في بكين ، ويعاونه كل من جاسم آل علي ( مساعد أول ) سعيد المرزوقي ( مساعد ثان ) علي رضا من لبنان ( حكماً رابعاً ).

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