مفاجأة.. بخصوص راتب مبابي مع ريال مدريد



أفاد تقرير صحفي، بأن نادي ريال مدريد نجح في إقناع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، بالحصول على راتب يتناسب مع منظومة الفريق الملكي.

وقال راموس ألفاريز، الصحفي في "راديو ماركا"، على قناته بشبكة "يوتيوب": "سيحصل كيليان مبابي على راتب سنوي صاف قدره 13.5 مليون يورو مع ريال مدريد".

ويأتي ذلك ليخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن حصول مبابي على ما يزيد عن 50 مليون يورو سنويا.

وأضاف راموس: "سيكون راتب مبابي على نفس المستوى مع فينيسيوس جونيور بالإضافة إلى جود بيلينغهام الذي سيتم تحسين عقده في الصيف المقبل لوضع اللاعبين الثلاثة ضمن نفس الفئة"، وفقاً لروسيا اليوم.

واختتم: "يجب أخذ مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها مبابي في الاعتبار وستوزع على سنوات عقده إلى جانب الراتب".

وينتهي عقد كليان مبابي (25 عاما) مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن اللاعب وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد مجانا بداية من الموسم المقبل.





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