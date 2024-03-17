نتانياهو: دعوة السناتور الأمريكي شومر لإجراء انتخابات إسرائيلية غير ملائمة



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الأحد إن تعليقات زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر التي حث فيها على إجراء انتخابات في إسرائيل غير ملائمة على الإطلاق.

وكان شومر قد دعا في خطاب ألقاه في المجلس يوم الخميس إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل وقال إن نتانياهو يمثل عقبة أمام السلام. وشومر مؤيد لإسرائيل بقوة منذ زمن طويل وهو أكبر مسؤول أمريكي يهودي منتخب.

وقال نتانياهو خلال مقابلة سي.إن.إن "أعتقد أن ما قاله غير مناسب تماما. من غير الملائم الذهاب إلى ديمقراطية شقيقة ومحاولة استبدال القيادة المنتخبة هناك".

وعكس خطاب شومر الإحباط المتزايد في واشنطن من نتنياهو وإدارته للحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعدم بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين وإعاقة تسليم المساعدات في غزة حسبما اتهمته وكالات إغاثة دولية. وتصاعدت الانتقادات الدولية للدعم الأمريكي لإسرائيل بسبب حصيلة القتلى وأزمة الجوع في القطاع الساحلي الفلسطيني.

وقال شومر إن رفض إسرائيل حل الدولتين سيكون "خطأ فادحا" وحث المفاوضين في الصراع بين إسرائيل وغزة على بذل كل ما في وسعهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن وإدخال المساعدات إلى غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن تعليقات شومر تعكس مخاوف العديد من الأمريكيين واصفا التصريحات بأنها "خطاب جيد".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الأحد إن بايدن يرى أن الأمر متروك لإسرائيل لاتخاذ قراراتها المتعلقة بسياستها الداخلية.

وأضاف كيربي لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) "نحترم سيادة الشعب الإسرائيلي... الرئيس يرى أن الأمر متروك للشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لتحديد ما إذا كانت ستجرى انتخابات جديدة وموعد ذلك".

ولم يرد شومر حتى الآن على طلبات للتعليق على تصريحات نتانياهو عن خطابه.

وفي إسرائيل، عبر نتنياهو اليوم الأحد عن رفضه للضغوط الدولية وقال إن الجيش الإسرائيلي سيتوغل في رفح، آخر مدينة آمنة نسبيا في قطاع غزة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب.

وحث حلفاء إسرائيل نتنياهو أكثر من مرة على عدم شن هجوم على رفح دون وجود خطة لحماية المدنيين. ويلوذ برفح أكثر من مليون نازح قدموا من مناطق أخرى من القطاع المدمر.

وانتقد عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري مايكل مكول، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تصريحات شومر ووصفها بأنها محاولة للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية.

وقال مكول لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) "لا تتحدث عن الإطاحة بحكومة في (دولة) ديمقراطية"، واصفا تصريحات شومر بأنها "غير ملائمة على الإطلاق" و"محرجة".

كما انتقد شومر أيضا الفلسطينيين الذين يؤيدون حركة حماس، وقال كذلك إن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتنحى.

وأشار شومر أيضا إلى إمكان استخدام واشنطن نفوذها إذا لم تغير إسرائيل مسارها. ومع ذلك لم يذهب إلى حد اقتراح خطوة يدافع عنها بعض الديمقراطيين، وهي تقديم تشريع ينص على أن يكون تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة شرطا لكي تقدم الولايات المتحدة أسلحة لإسرائيل.

وقال مكول "هذا يشير الآن إلى وجود انقسام داخل الحزب الديمقراطي... وأعتقد أن ما ترونه هو فصيل مؤيد للفلسطينيين ومعاد لإسرائيل في الحزب الديمقراطي".

وشرد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة كل سكان القطاع تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة، كما جعلهم على شفا المجاعة وسوى معظم مباني القطاع بالأرض وأودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. كما أدت الحملة الإسرائيلية إلى توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وتقول إنها تدافع عن نفسها بعد هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي تفيد بأنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز العشرات رهائن في غزة.

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