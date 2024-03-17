نتانياهو يرفض الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة



رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجدداً الدعوات لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد.

وأكد نتانياهو أن الضغوط الدولية لإنهاء الحرب تتصاعد على إسرائيل، غير أن ذلك لن يمنع الجيش الإسرائيلي من دخول منطقة رفح في غزة.

وقال نتانياهو "سنعمل في رفح، وسيستغرق الأمر أسابيع قليلة، وسوف يحدث".

وأضاف نتانياهو أن "الضغط لإنهاء الحرب يأتي من خلال محاولة دفع إسرائيل إلى إجراء انتخابات مبكرة الآن.. إجراء الانتخابات الآن سيشل البلاد لمدة ستة أشهر، الأمر الذي يعني وقف الحرب."

وقال نتانياهو إن "إنهاء الحرب الآن يعني خسارة إسرائيل للحرب، وإسرائيل لن تسمح بذلك."

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة إلى حلفاء بلاده في المجتمع الدولي، قائلا " إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول لهم: هل ذاكرتكم قصيرة إلى هذا الحد؟ هل نسيتم بهذه السرعة 7

أكتوبر، أفظع مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟ هل أنتم مستعدون بهذه السرعة لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟ هل فقدتم ضميركم الأخلاقي بهذه السرعة؟"

ودعا نتانياهو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على حركة حماس وإيران، الداعم الرئيسي لها قائلا "إنهما هما اللذان يشكلان خطرا على المنطقة والعالم بأكمله".

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه قتل أكثر من 12 مسلحا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم قتل نحو 18 إرهابيا تقريبا برصاص قناصة وقذائف ونيران جوية" خلال الساعات ال24 الماضية خلال عمليات في وسط قطاع غزة.

كما أعلن اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة، خلال القتال القائم في قطاع غزة، بحسب ما أفاد به موقع "آي 24" الإسرائيلي.

وكان الجندي قد أصيب أمس الأول الجمعة بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و645 قتيلا و73 ألفا و676 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ163 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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