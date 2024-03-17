رغم فوائده العديدة .. هؤلاء ممنوعون من تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة

يعد الشاي مشروبًا شائعًا يعشقه ملايين الأشخاص حول العالم، لكن هناك فئات ممنوعة من تناوله بعد الإفطار في رمضان، إذ إنها عادة غذائية خاطئة تحمل الكثير من الأضرار لهم، وقد تصل إلى تدمير خلايا المعدة دون إدراك جحم الضرر.

وينصح خبراء التغذية بتأجيل تناول الشاي لمدة 40 دقيقة بعد الإفطار لضمان تجنب الأضرار التي قد يسببها خاصة لمرضى الأنيميا والتهاب المعدةانخفاض ضغط الدم

ويتميز الشاي بفوائد عديدة من بينها احتواؤه على مركب الفلافان-3-أولس، الذي يسهم في الحفاظ على صحة القلب وانخفاض ضغط الدم والكوليسترول والسكر، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

كما أن تناول الشاي قد يكون له آثار وقائية ضد بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الفم والثدي وبطانة الرحم والكبد، بالإضافة إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة، قد تمتص الجذور الحرة التي تساهم في تطور السرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية.

ويحتوي الشاي على حمض أميني L-theanine، يؤثر على صحة الدماغ ويحسن الانتباه وتعزيز الذاكرة وزيادة موجات الدماغ التي تعزز الإدراك.

تقوية جهاز المناعة

الشاي غني بالبوليفينول الذي يساعد على تقوية المناعة وتقليل الالتهابات.

انخفاض خطر الوفاة المبكرة المرتبطة بالأمراض

كما أن تناول كمية كبيرة من الشاي الأسود يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

الحفاظ على رطوبة الجسم

تناول كوب من الشاي يمكن أن يبقيك رطبا طوال اليوم ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على عملية الهضم.الفئات الممنوعة من تناول الشاي

ورغم الفوائد العديدة سالفة الذكر فهناك فئات معينة ممنوعة من تناول الشاي وخاصة بعد الإفطار مباشرة أو على معدة خاويةوهي:

الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم

إذا كنت حساسا للكافيين، فإن تناول الشاي قد يبقيك مستيقظا في الليل، مما يقلل من جودة النوم.

مرضى الأنيميا

يحتوي الشاي الأسود على مركبات طبيعية تسمى "العفص والأكسالات"، قد تؤثر هذه المركبات على قدرة جسمك على امتصاص الحديد، وهو معدن ضروري لصنع البروتين الذي يحمل الأكسجين في الدم.

المصابون بالتهاب المعدة

يجب على الأشخاص المصابين بالتهابات أو تقرحات المعدة الابتعاد عن الإفراط في تناول الشاي، لأنه يؤدي إلى زيادة إفراز الحمض الموجود في المعدة أكثر من الحد المسموح به.