الإمارات.. طقس صحو إلى غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، يكون البحر في الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 05:51، والجزر الأول عند الساعة 14:07؛ أما بحر عمان فيكون أيضا خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:34 والمد الثاني عند الساعة 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 23:57.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 20 80 25

دبي 33 15 90 30

الشارقة 33 18 90 25

عجمان 31 15 80 40

أم القيوين 30 20 80 40

رأس الخيمة 31 18 80 35

الفجيرة 28 19 90 25

العـين 33 19 60 10

ليوا 36 18 45 10

الرويس 34 18 60 15

السلع 33 22 70 15

دلـمـا 31 21 95 35

طنب الكبرى / الصغرى 30 23 95 80

أبوموسى 24 23 95 80

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