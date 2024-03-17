7 متسابقين في اليوم الخامس يخطفون الأضواء في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

تنافس سبعة متسابقين من دول مختلفة، خلال فعاليات اليوم الخامس من الدورة السابعة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، متقدمين بقوة في حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم، أمام جمهور واسع من أبناء الجاليات وبحضور نخبة من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي وأولياء أمور المتسابقين.

وتحظى هذه المنافسة، التي أصبحت معلما بارزا في تقويم الفعاليات الثقافية والدينية بدبي، بمتابعة واسعة وتقدير عال لمستوى التنظيم والمشاركة الدولية.

وكشف الدكتور أحمد محمد السيد خطاب، عضو لجنة التحكيم والفائز سابقا بالمركز الأول في الدورة الثالثة للمسابقة، عن أن فوزه في المسابقة كان بمثابة نقطة تحول في مسيرته الأكاديمية والمهنية، مما دفعه لمواصلة العطاء والتميز في مجال الدراسات القرآنية وحفظ كتاب الله.

كما أبرز دوره كعضو في لجان تحكيم لمسابقات دولية كمسابقة الملك عبدالعزيز، ومسابقة موسكو، ومسابقة مصر، ومسابقة المغرب مرتين، كما أصبح عضوا بلجنة تصحيح المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وأستاذا بالأزهر ومجازا بالقراءات العشر الصغرى والكبرى والأربع الشواذ، مشيرا إلى اعتزازه بالمشاركة في تحكيم مسابقة بهذا المستوى العالمي.

وأثنى على المستويات العالية للمتسابقين وعبر عن إعجابه بالتنظيم المتميز للمسابقة، مشيراً إلى أهمية دورها في تعزيز مكانة دبي كمركز للثقافة الإسلامية على الصعيد الدولي.

من جانبه، تحدث الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، عن فخر الهيئة بكونها شريكا استراتيجيا مستمرا في دعم المسابقة منذ انطلاقتها، مؤكدا الأهمية الكبيرة للجائزة في ترسيخ قيم القرآن الكريم وتشجيع الشباب على حفظه وتدبره.

وقال الأكرف إن نجاح وتميز المسابقة يأتيان بفضل الله أولاً، ثم بفضل الدعم الكبير والرعاية الفاعلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معتبرا ذلك دافعا لاستمرار الجائزة في التألق والنجاح عاما تلو الآخر.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم الرعاة والشركاء الذين أسهموا في دعم اليوم الخامس للمسابقة، بما في ذلك مؤسسة دبي للإعلام، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والصكوك الوطنية، في لفتة تعكس الدعم المجتمعي والرسمي الواسع لهذه الفعالية الروحانية الكبيرة، كما قدمت اللجنة المنظمة للمسابقة مجموعة من الجوائز النقدية والهدايا للمتسابقين وجمهور الحضور، في بادرة تهدف إلى تشجيع المزيد من الشباب على المشاركة في المسابقات القرآنية وتعزيز اهتمامهم بكتاب الله.

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