عنصر مذهل لإنقاص الوزن.. ما هي مخاطر شرب خل التفاح؟

يساعد خل التفاح

على إنقاص الوزن ، ولكن يجب التأكد من شربه بأمان.

وتشير الأبحاث

الحديثة إلى أن خل التفاح يمكن أن يساعدك بالفعل على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن ، ولكن عليك أن تكون حذرًا.

تسوس الأسنان

على الرغم من أن عصير التفاح يمكن أن يكون له عدد من الفوائد التجميلية، إلا أنه يمكن أن يمنعك من تحقيق ابتسامة متألقة إذا لم تكن حذرًا.



يقول الأطباء إن خل التفاح يحتوي

على حمض الماليك وحمض الأسيتيك بمتوسط ​​درجة حموضة يتراوح بين 2.5 و3.0، وهو قوي بما يكفي لإضعاف مينا أسنانك.

كما أن المينا الضعيفة تزيد من تعرضك لتسوس الأسنان وتجويفها، ويمكن أن زيادة حساسية الأسنان، فالأشخاص الذين يشربون كمية زائدة من خل التفاح غير المخفف قد يعانون من تورم أو حروق داخل فمهم.

وتم توضيح مخاطر ذلك في دراسة حالة مثيرة للقلق، حيث انتهى الأمر بفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا إلى تسوس الأسنان بسبب شرب 237 مل من خل التفاح غير المخفف يوميًا في محاولة للتخلص من الوزن الزائد.



لذلك من المهم للغاية التأكد من تخفيف الخل بشكل صحيح لحماية أسنانك.

يُنصح الأشخاص بالالتزام بما لا يقل عن 5 إلى 10 أجزاء من الماء لكل جزء من الخل، وتجنب استخدام الخل كغسول للفم بأي ثمن.

يمكنك أيضًا شراء خل التفاح على شكل كبسولات، ولكن يجب أيضًا غسلها بكمية كبيرة من الماء.

تلف الجلد والحلق

يجب على أولئك الذين يستخدمون خل التفاح أن يكونوا حذرين أيضًا عندما يتعلق الأمر بحماية بشرتهم، حيث أن السائل لديه القدرة على الحرق.



فقد كشفت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية حالة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا انتهت بحرق كيميائي بعد استخدام خل التفاح باعتباره "علاجًا طبيعيًا" لإزالة "الشامات " غير المرغوب فيها منها.



لذلك، يجب الحذر قبل صب الخل على رقبتك، لتجنب أي حروق مؤلمة ومدمرة داخل حلقك.



ووفقًا لموقع Healthline، توصلت مراجعة للسوائل الضارة التي ابتلعها الأطفال عن طريق الخطأ إلى أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل هو الحمض الأكثر شيوعًا الذي يسبب حروق الحلق، ويجب اعتباره "مادة كاوية قوية".

علاوة على ذلك، وجدت التقارير أن أولئك الذين يشربون كميات كبيرة من مشروبات الخل لفترات طويلة من الزمن يحتاجون إلى رعاية طبية بسبب حروق الحلق.

عسر الهضم وعدم الراحة



وقد يعاني بعض الأشخاص من عسر الهضم أو الغثيان بعد تناول خل التفاح. لذلك من المهم عدم شربه على معدة فارغة، والتوقف عن تناوله إذا شعرت بالغثيان أو التقيؤ.

وفي دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية ، والتي شهدت قيام علماء في لبنان بإجراء تجربة سريرية

على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عامًا. وتم تقسيم 30 مشاركًا إلى أربع مجموعات، مع ثلاث يُعطى إما 5 مل، أو 10 مل، أو 15 مل من خل التفاح لتخفيفه بالماء كل صباح، ويُعطى الرابع علاجًا وهميًا.

وبعد ثلاثة أشهر، اكتشف أن أولئك الذين شربوا خل التفاح خلال تلك الفترة فقدوا 6-8 كجم من وزنهم وانخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم بمقدار 2.7-3 نقاط، اعتمادًا على الجرعة. وأظهر هذا البحث أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في محيط الخصر والورك، وانخفاضًا في نسبة الجلوكوز في الدم والكوليسترول.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز