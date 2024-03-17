فيديو مذهل لثوران بركان في أيسلندا.. تدفق الحمم المنصهرة مئات الأقدام في الهواء

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرضت أيسلندا لثوران بركاني بعد أن قذفت الحمم البركانية مئات الأقدام في الهواء مساء السبت.
وتم إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى بعد حدوث شق بالقرب من بلدة جريندافيك المهجورة.
وكان مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي قد حذر من عدد متزايد من الزلازل في المنطقة قبل خمس دقائق من ثوران البركان في الساعة 8.20 مساءً.
وهذا هو الانفجار البركاني الرابع "المثير للقلق" خلال ثلاثة أشهر. أرسلت نوافير من الحمم البركانية تنطلق في السماء دون سابق إنذار. أفاد مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أن الثوران يتحرك في اتجاه الشمال الغربي.
وانتهى الثوران الأخير بتدمير أنابيب المياه الساخنة وترك 20 ألف ساكن بدون تدفئة.
ويخشى الخبراء في المجتمع العلمي أن يثور خط الصدع الخامل منذ فترة طويلة الآن لسنوات قادمة، وفقا لصحيفة ميرور.
وتظهر الصور من مكان الحادث السماء مضاءة بانفجار مذهل للألوان مع تدفق الحمم المنصهرة من البركان. وأصدرت حكومة أيسلندا أيضًا لقطات فيديو تظهر المشهد الدرامي.
وحذرت السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك. وقالت وكالة الحماية المدنية الأيسلندية قبل الانفجار الأخير: "منذ 24 أكتوبر، يراقب العلماء في مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي ارتفاعًا في النشاط الزلزالي في شبه جزيرة ريكيانيس، مما قد يشير إلى ثوران بركاني وشيك"."
تشير الكثافة المتزايدة لهذه الأحداث الزلزالية، خاصة بالقرب من بلدة غريندافيك، إلى احتمال حدوث نشاط بركاني في المنطقة. وكإجراء احترازي، تم إخلاء المدينة في 10 نوفمبر لإعطاء الأولوية لسلامة سكانها. وستظل عمليات الإجلاء مستمرة". تأثير حتى يهدأ النشاط الزلزالي."
ومن المستحيل التنبؤ بدقة بموعد حدوث الانفجار البركاني. ويراقب مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي وإدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ وفريق من العلماء من جامعة أيسلندا الوضع بنشاط ويحللون التطورات.
MENAFN17032024000110011019ID1107987747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.