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فيديو مذهل لثوران بركان في أيسلندا.. تدفق الحمم المنصهرة مئات الأقدام في الهواء

3/17/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرضت أيسلندا لثوران بركاني بعد أن قذفت الحمم البركانية مئات الأقدام في الهواء مساء السبت.

وتم إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى بعد حدوث شق بالقرب من بلدة جريندافيك المهجورة.


وكان مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي قد حذر من عدد متزايد من الزلازل في المنطقة قبل خمس دقائق من ثوران البركان في الساعة 8.20 مساءً.

وهذا هو الانفجار البركاني الرابع "المثير للقلق" خلال ثلاثة أشهر. أرسلت نوافير من الحمم البركانية تنطلق في السماء دون سابق إنذار. أفاد مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أن الثوران يتحرك في اتجاه الشمال الغربي.

وانتهى الثوران الأخير بتدمير أنابيب المياه الساخنة وترك 20 ألف ساكن بدون تدفئة.


ويخشى الخبراء في المجتمع العلمي أن يثور خط الصدع الخامل منذ فترة طويلة الآن لسنوات قادمة، وفقا لصحيفة ميرور.

وتظهر الصور من مكان الحادث السماء مضاءة بانفجار مذهل للألوان مع تدفق الحمم المنصهرة من البركان. وأصدرت حكومة أيسلندا أيضًا لقطات فيديو تظهر المشهد الدرامي.

وحذرت السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك. وقالت وكالة الحماية المدنية الأيسلندية قبل الانفجار الأخير: "منذ 24 أكتوبر، يراقب العلماء في مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي ارتفاعًا في النشاط الزلزالي في شبه جزيرة ريكيانيس، مما قد يشير إلى ثوران بركاني وشيك"."

تشير الكثافة المتزايدة لهذه الأحداث الزلزالية، خاصة بالقرب من بلدة غريندافيك، إلى احتمال حدوث نشاط بركاني في المنطقة. وكإجراء احترازي، تم إخلاء المدينة في 10 نوفمبر لإعطاء الأولوية لسلامة سكانها. وستظل عمليات الإجلاء مستمرة". تأثير حتى يهدأ النشاط الزلزالي."

ومن المستحيل التنبؤ بدقة بموعد حدوث الانفجار البركاني. ويراقب مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي وإدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ وفريق من العلماء من جامعة أيسلندا الوضع بنشاط ويحللون التطورات.

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