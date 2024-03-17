عبدالله الشرقي: المدارس الأولمبية خطوة لا بد منها.. وعودة الفجيرة للمحترفين مسألة وقت

أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن إمارة الفجيرة تشهد نقلة نوعية في مجال الرياضة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والاهتمام والدعم والمتابعة المتواصلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مشيراً إلى أن سمو ولي العهد يشكل أساساً في دعم الحركة الرياضية وتحويل الإمارة إلى وجهة عالمية عبر دعمه المستمر للرياضة ما أسهم في تعزيز مكانة الفجيرة على خارطة أهم المدن المستضيفة للأحداث والبطولات الرياضية المختلفة.

واقترح الشيخ عبدالله الشرقي، عبر برنامج "حكايات رياضية" الذي يبث عبر إذاعة الفجيرة، إقامة وتأسيس مدارس أولمبية كحل جذري لمشكلة تذبذب مستوى كرة قدم الإمارات وغيرها من الرياضات الأخرى، مؤكداً حاجتنا إلى نموذج يدمج التعليم مع الرياضة بحيث يدرس الطالب ويمارس رياضته في المكان نفسه، وأن تتولى تلك المدارس مسؤولية الأطفال من مرحلة رياض الأطفال وتعمل على تقييمهم وتصنيفهم رياضياً حسب بنيتهم الجسمانية؛ وأشار إلى أن إمكانية تأسيس 3 مدارس على مستوى الدولة كبداية أمر جيد يسهم في إعداد طلاب جاهزين للمشاركة في كل الألعاب الأولمبية أو للدراسة الجامعية كونهم تأسسوا بشكل صحيح.

وأشار الشيخ عبدالله الشرقي، إلى أن وجود نادي الفجيرة الرياضي بدوري الهواة مسألة وقت كاشفاً عن رؤية ومخطط الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي لإعادته إلى مكانه الطبيعي بين المحترفين، موضحاً أن رؤية سموه تتمثل في تكوين قاعدة استثمارية قوية تساهم في دعمه ليكون لديه ثقة وخطوات مستقبلية واضحة وله القدرة المالية التي تساعده في مخطط تطوير نادي الفجيرة.

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