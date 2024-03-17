رمضان شهر الخير والرحمة وإصلاح النفس.. كيف نغتنم بركاته؟

اختص الله سبحانه وتعالى

شهر رمضان بفضائل عظيمة ومكارم جليلة، فهو شهر

الخير والرحمة والعطاء وفرصة لتغيير النفس إلى الأفضل.

قال تعالى" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ".

واختص الله الشهر الفضيل

بتنزل الرحمات والبركات من رب الأرض والسماوات، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: (( أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ )).

فيجب على المسلم

اغتنام فرصه وجني ثماره، والتسابق في فعل الخيرات من أول أيامه فالنفوس مهيأة لذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فتّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهنّم، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وينادَى مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ )).

ومن بين أسمى الغايات التي يجب أن يسعى المسلم لتحقيقها في هذا الشهر الكريم إصلاح النفس وتغيرها نحو الأفضل، فرمضان فرصة عظيمة للتغيير، فكل ما في رمضان يتغير، سلوك وعبادة وخلق من

خلال الإرادة والعزيمة والعمل الجاد على التغيير.

كيف نغتنم بركات رمضان ؟

- إمساك الجوارح عن المعاصي واستعمالها في الطاعة .

- قيام ليله وأقلها صلاة التراويح .

- تلاوة القرآن

الكريم والاستماع إليه .

- الجود والكرم وإطعام الطعام خاصة الفقراء والمساكين .

- إفطار الصائم ولو كان غنيا .

- الإكثار من النوافل والقربات .

- الاعتكاف في العشر الأواخر .

- الصبر على سب الآخرين وآذاهم .

- تحري ليلة القدر .

- كثرة الذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

- أداء العمرة لمن قدرعلى ذلك .

- التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وآداب الصيام نحو تعجيل الفطور على رطبات أو تمرات أو ماء والدعاء عند فطرة والسحور ولو على جرعة ماء .