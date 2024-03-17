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حمدان بن محمد يعتمد شعار دبي القديم هويةً جديدةً لحكومة دبي

3/17/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
شعار دبي القديم هويةً جديدةً لحكومة دبي.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس"
" اعتمدنا شعار دبي القديم ليكون هويةً جديدةً لحكومة دبي ... هذا الشعار شهد تطور دبي ورؤية قيادتها.. تم تطوير الشعار ليناسب مساعينا لترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل، ووجهنا المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتنسيق لاستخدام الشعار الجديد في كافة الجهات الحكومية".

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