حمدان بن محمد يعتمد شعار دبي القديم هويةً جديدةً لحكومة دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
شعار دبي القديم هويةً جديدةً لحكومة دبي.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس"
" اعتمدنا شعار دبي القديم ليكون هويةً جديدةً لحكومة دبي ... هذا الشعار شهد تطور دبي ورؤية قيادتها.. تم تطوير الشعار ليناسب مساعينا لترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل، ووجهنا المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتنسيق لاستخدام الشعار الجديد في كافة الجهات الحكومية".
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