الإمارات ومصر تنفذان عملية الإسقاط العاشرة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط العاشرة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الاسقاط

عبر طائرتين حملتا 33 طناً من المساعدات الغذائية و الإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 438 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية.



وتأتي عملية "طيور الخير " ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" التي امر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.



وتأتي هذه المساعدات المقدمة عبر تضافر جهود المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة

متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

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