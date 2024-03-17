حمدان بن محمد يعتمد عدداً من المشاريع لتعزيز ريادة دبي العالمية

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من المشاريع لتعزيز ريادة دبي العالمية وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لـ "تنفيذي دبي" بتشكيله الجديد.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" " ترأست اليوم الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بتشكيله الجديد ... انطلاقة جديدة للمجلس في قيادة منظومة العمل الحكومي وبداية مرحلة جديدة لتعزيز ريادة دبي العالمية. خلال الاجتماع، اعتمدنا مشاريع محفظة دبي للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار درهم للأعوام 2024-2026، كما اعتمدنا سياسة الإسكان الميسّر في دبي ومشروع "ساندبوكس دبي"، الذي يهدف في مرحلته الأولى لتمكين أكثر من 100 مشروع واعد ومبتكر.

وأضاف سموه " اعتمدنا شعار دبي القديم ليكون هويةً جديدةً لحكومة دبي ... هذا الشعار شهد تطور دبي ورؤية قيادتها.. تم تطوير الشعار ليناسب مساعينا لترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل، ووجهنا المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتنسيق لاستخدام الشعار الجديد في كافة الجهات الحكومية".





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