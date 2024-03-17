الرئيس المصري : ضرورة انفاذ المساعدات الانسانية لأهالي غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 3 (كونا) -- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد الى ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بكافة الطرق الممكنة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية ان مباحثات الرئيس المصري مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش القمة المصرية - الأوروبية تركزت على عدة قضايا منها الأوضاع الاقليمية بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
وتأتي لقاءات الرئيس السيسي مع القادة الأوروبيين على هامش القمة المصرية الأوروبية التي تستضيفها القاهرة بهدف ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين .(النهاية)
ا س م / ف س
MENAFN17032024000071011013ID1107987671
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.