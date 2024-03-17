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الرئيس المصري : ضرورة انفاذ المساعدات الانسانية لأهالي غزة

3/17/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 3 (كونا) -- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد الى ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بكافة الطرق الممكنة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية ان مباحثات الرئيس المصري مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش القمة المصرية - الأوروبية تركزت على عدة قضايا منها الأوضاع الاقليمية بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
وتأتي لقاءات الرئيس السيسي مع القادة الأوروبيين على هامش القمة المصرية الأوروبية التي تستضيفها القاهرة بهدف ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين .(النهاية)

ا س م / ف س




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