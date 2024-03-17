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المغرب يحبط محاولة لتهريب أكثر من 10 أطنان من المخدرات

3/17/2024 2:42:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 17 - 3 (كونا) -- أعلنت سلطات الأمن المغربي اليوم الاحد إحباط محاولة لتهريب كمية ضخمة من مخدر الحشيش تقدر بنحو 10 أطنان و542 كيلو غراما كانت محملة على متن قارب للصيد وموجهة للتهريب الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني القول في بيان إن هذه العملية تمت بتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي.
وأوضح البيان أن كمية المخدرات تم ضبطها بعد اعتراض قارب للصيد استعمل لتنفيذ عملية التهريب وتوقيف 13 بحارا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي. (النهاية)

م ر ي / ط م ا



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