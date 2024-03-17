المغرب يحبط محاولة لتهريب أكثر من 10 أطنان من المخدرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 17 - 3 (كونا) -- أعلنت سلطات الأمن المغربي اليوم الاحد إحباط محاولة لتهريب كمية ضخمة من مخدر الحشيش تقدر بنحو 10 أطنان و542 كيلو غراما كانت محملة على متن قارب للصيد وموجهة للتهريب الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني القول في بيان إن هذه العملية تمت بتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي.
وأوضح البيان أن كمية المخدرات تم ضبطها بعد اعتراض قارب للصيد استعمل لتنفيذ عملية التهريب وتوقيف 13 بحارا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي. (النهاية)
م ر ي / ط م ا
MENAFN17032024000071011013ID1107987669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.