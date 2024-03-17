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السعودية: صرف نحو 800 مليون دولار معونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

3/17/2024 2:42:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 17 - 3 (كونا) -- وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي (نحو 800 مليون دولار) معونة شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي القول إن هذه البادرة الكريمة جاءت لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.
وأعرب الوزير الراجحي عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهما المواطنين.
وذكرت (واس) ان المعونة تشمل مبلغ ألف ريال للعائل (نحو 266 دولارا امريكيا) و500 ريال للتابع (نحو 133 دولارا امريكيا) مشيرة إلى أنه من المنتظر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة. (النهاية)

ف ن / ط م ا



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