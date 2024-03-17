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توزيع 500 سلة غذائية على الأسر النازحة والفقيرة في اليمن بدعم كويتي

3/17/2024 2:42:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 17 - 3 (كونا) -- شهدت محافظتا (لحج) و(تعز) جنوبي اليمن عملية توزيع مساعدات شملت 500 سلة غذائية متكاملة على الأسر النازحة والفقيرة بدعم كويتي.
وقال نائب مدير مكتب (الجمعية الكويتية للإغاثة) في اليمن عادل باعشن في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الجمعية قامت بتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري ضمن حملة (الكويت بجانبكم) في إطار جهود دعم الفقراء وتخفيف معاناتهم خلال الشهر الفضيل.
وأضاف أن هذه المساعدات ستساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المحتاجة وتوفير الحياة الكريمة لهم التي تأتي كجزء من سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها الجمعية قبيل شهر رمضان وخلاله لتوفير الدعم الغذائي والمعيشي للفقراء والمحتاجين وتخفيف معاناتهم.
وأعرب عن شكره وامتنانه للجهود الإنسانية التي تقوم بها جمعية النوري وتقديمها هذه السلال التي تحتوي على جميع احتياجات الأسر المتضررة من الأغذية والمعلبات لشهر رمضان.
ومن جانبه أشاد مستشار محافظ (لحج) عمر الصماتي في تصريح صحفي بدور الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الشيخ عبدالله النوري بدولة الكويت في دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة لافتا إلى أهمية التضامن والتعاون في مواجهة التحديات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الغذائية للفقراء والنازحين.
وبدوره أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في (تعز) عبده علي في تصريح صحفي أن هذه المبادرة تعتبر جزءا من سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي تنفذها الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن مثمنا تركيزها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمحتاجين وتوفير الدعم الضروري لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
وأعرب المسؤولان عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على دعمها المستمر للشعب اليمني في مختلف الظروف والمراحل وفي مختلف القطاعات التنموية والإغاثية. (النهاية)

س ن ص / ط م ا



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