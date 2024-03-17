آلاف المزارعين يشاركون في مظاهرة جديدة بمدريد للمطالبة بتحسين ظروفهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من هنادي وطفة (حدث مصور)
مدريد - 17 - 3 (كونا) -- في مظاهرة جديدة خرج آلاف المزارعين في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد للمطالبة بإجراءات حاسمة لتحسين ظروف القطاع الزراعي.
ووفد المزارعون وقوافل من مئات الجرارات من ثلاثة أقاليم ذات حكم ذاتي هي (مدريد) و(كاستيا وليون) و(كاستيا لا مانتشا) للمشاركة في المظاهرة التي يطلق عليها (لا تراكتورادا) التي جابت بعض أهم شوارع العاصمة وصولا إلى مقر وزارة الزراعة وسط تصفيق حار من المارة.
ويطالب المزارعون بتبسيط السياسة الزراعية المشتركة وتذليل الصعوبات البيروقراطية وإزالة بعض القيود البيئية ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الزراعية من دول ثالثة مثل أوكرانيا وخفض تكاليف الإنتاج من بين أمور أخرى. (النهاية) ه ن د / ط م ا
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