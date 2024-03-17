آلاف المزارعين يشاركون في مظاهرة جديدة بمدريد للمطالبة بتحسين ظروفهم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من هنادي وطفة (حدث مصور)

مدريد - 17 - 3 (كونا) -- في مظاهرة جديدة خرج آلاف المزارعين في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد للمطالبة بإجراءات حاسمة لتحسين ظروف القطاع الزراعي.

ووفد المزارعون وقوافل من مئات الجرارات من ثلاثة أقاليم ذات حكم ذاتي هي (مدريد) و(كاستيا وليون) و(كاستيا لا مانتشا) للمشاركة في المظاهرة التي يطلق عليها (لا تراكتورادا) التي جابت بعض أهم شوارع العاصمة وصولا إلى مقر وزارة الزراعة وسط تصفيق حار من المارة.

ويطالب المزارعون بتبسيط السياسة الزراعية المشتركة وتذليل الصعوبات البيروقراطية وإزالة بعض القيود البيئية ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الزراعية من دول ثالثة مثل أوكرانيا وخفض تكاليف الإنتاج من بين أمور أخرى. (النهاية) ه ن د / ط م ا