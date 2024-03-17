Sunday, 17 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس المصري: القمة المصرية الأوروبية تسهم في تحقيق الأمن بالمنطقة

3/17/2024 2:42:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة -17 - 3 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أهمية عقد القمة المصرية الأوروبية لدعم المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين وبما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للرئيس المصري خلال بدء فعاليات القمة المصرية - الأوروبية التي تستضيفها القاهرة بمشاركة قادة دول الاتحاد الأوروبي بهدف الارتقاء بالعلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة.
وقال السيسي إن عقد تلك القمة يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية وحالة الزخم التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأضاف أن بلاده أولت دوما أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله في ضوء اعتقادها الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار الى أن القمة المصرية الأوروبية تعكس عمق علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا واليونان وبلجيكا وقبرص والنمسا على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا.
ولفت الى أهمية عقد هذه القمة الذي يتزامن مع محطة شديدة الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية التي ستشهد اليوم توقيع إعلان سياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية".
وأشاد السيسي بجهود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الدفع بمسار تعزيز العلاقات المصرية - الأوروبية على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
ورحب بمشاركة القادة الأوروبيين في فعاليات القمة المصرية الأوروبية ومن بينهم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس لدورهما المقدر في دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائيا أو من خلال الآليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي.
كما رحب أيضا بمشاركة رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كروو في فعاليات القمة مهنئا بلجيكا بتوليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ومؤكدا أن القاهرة تعول على رئاسة بلجيكا للاتحاد الاوروبي في تحقيق مزيد من الزخم للعلاقات المصرية - الأوروبية.
وثمن الرئيس المصري أيضا مبادرة مستشار النمسا كارل نيهامر بالانضمام إلى القمة المصرية الأوروبية مرحبا كذلك بمشاركة الرئيس القبرصي في فعاليات هذه القمة المهمة.
وأعرب الرئيس السيسي عن أمله أن تتيح فعاليات وأعمال هذه القمة الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك .
من جانبه أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أهمية إنشاء محور إقليمي لتقديم مساعدات مهمة الى قطاع غزة عن طريق البحر ومشاركة بلاده في هذا الامر غير أنه أكد في الوقت نفسه أهمية المساعدات المقدمة عن طريق البر.
ووجه خريستودوليدس في كلمته خلال أعمال القمة المصرية - الأوروبية الشكر لمصر على جهودها لإيقاف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وكذلك تقديم المساعدات لغزة حتى لا يتشعب الصراع أكثر من ذلك.
وثمن دور القاهرة بوصفه ركيزة للاستقرار في المنطقة وعنصرا مثبتا للسلام في خضم التهديدات والصراعات الموجودة حاليا لا سيما دورها في قيادتها الطريق لحل الدولتين ورفض نزوح المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح الرئيس القبرصي أن الاتفاقيات التي ستوقع بين مصر وأوروبا تعد فصلا جديدا في العلاقات المصرية الاوروبية مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة لمصر التي تواجه الكثير من التحديات في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الأوضاع في ليبيا والسودان وغزة وعدم الاستقرار في البحر الأحمر وكذلك أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه أعرب رئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كروو عن تطلعه إلى أن تؤتي الشراكة الاستراتيجية مع مصر ثمارها في الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز القدرة والطاقة والوفاء بتطلعات الشعوب.
وأكد ألكسندر في كلمته خلال القمة المصرية الأوروبية الحاجة للشراكة الاستراتيجية مع مصر لافتا الى ان العالم الذي نعيش فيه حاليا هو أكثر اضطرابا عن ذي قبل والشرق الأوسط يشهد صراعات مروعة وتترتب عليها آثار نشهدها في البحر الأحمر.
وقال "هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن نتشارك فيها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي فضلا عن الشراكة للحد من الهجرة غير الشرعية" مشيرا إلى أن الهجرة غير الشرعية موجودة بالفعل ويجب العمل على مواجهتها والقضاء على اسبابها الجذرية ومن بينها ظاهرة الاتجار في البشر.
من جانبه أعرب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمته خلال أعمال القمة المصرية الأوروبية عن بالغ قلق بلاده إزاء الموقف في غزة مؤكدا ضرورة إيقاف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن.
وشدد على أن بلاده لا تقبل تحت أي ظرف أي نزوح قسري للشعب الفلسطيني الى مصر متفهما المخاوف الأمنية لمصر حينما يتعلق الأمر بهذه المسألة معربا عن أمله في العمل معا (الاتحاد الأوروبي ومصر) فيما يخص البحث عن السبل للحلول الواقعية والسياسية طويلة الأمد للمأساة الفلسطينية والعمل من أجل حل الدولتين.
وأكد رئيس وزراء اليونان أهمية عقد القمة المصرية الأوروبية لتحقيق الاستقرار والرخاء ليس فقط لشعوب دول منطقة الشرق الأوسط ولكن لأوروبا ككل.
وقال ان "الإعلان المشترك الذي سنوقعه اليوم يضع حجر الأساس لتنفيذ هدفنا وهو جعل هذه الشراكة الاستراتيجية تتمتع بالعمق الضروري فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالطاقة".
من جانبه أعرب المستشار النمساوي كارل نيهمر عن امتنان بلاده لجهود الرئيس المصري حول تطورات الأوضاع في غزة بما في ذلك إجلاء الأجانب منها مشيرا إلى أن مصر شريك حيوي لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان في غزة.
وأعرب المستشار النمساوي خلال كلمته في اعمال القمة المصرية الاوروبية في الوقت ذاته عن قلق بلاده إزاء الوضع الإنساني في غزة والأعداد الضخمة للمدنيين الذين تعرضوا للوفاة والإصابات.
واضاف "كنت اتمنى إتمام هدنة إنسانية بين الجانبين.. وإطلاق سراح المحتجزين قبل حلول شهر رمضان" مؤكدا أن إطلاق سراح المحتجزين تعد أولوية أولى.
وأكد أهمية توقيت عقد القمة المصرية الأوروبية لتعزيز العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مؤكدا العمل على إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين مصر والاتحاد الاوروبي مشيرا إلى أن هذا التعاون كان من أهم أولويات الأجندة السياسية لبلاده.
ومن جانبها أثنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على دور القيادة السياسية المصرية في إيصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة وقيامها بدور الوسيط لإيقاف الحرب في القطاع والإفراج عن الرهائن المحتجزين.
ونبهت في كلمتها خلال القمة المصرية الأوروبية الى إن التحديات الحالية يمكنها أن تزعزع الاستقرار في منطقة البحر المتوسط وهو ما دفع بأوروبا لتعزيز العلاقات مع جيرانها من الجنوب خاصة في ملف الأمن الغذائي والمائي والطاقة والتنمية والهجرة .
وقالت ميلوني إن المبادرات التي ستوقع بين مصر والاتحاد الأوروبي ستنقل العلاقات بين الجانبين إلى مستوى أعلى وأرفع لمواجهة التحديات المفروضة بفعل الأزمات الحالية" مؤكدة أن اليوم تاريخي للعلاقات بين البلدين.
وأشارت إلى أن المبادرات التي سيتم توقيعها هي أفضل وسيلة لمعالجة تحدي الهجرة ومواجهة التدفقات غير الشرعية معربة عن ترحيب بلادها بجهود مصر في هذا الصدد.
وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا حرص بلادها على العمل مع مصر لوقف التدفقات غير الشرعية على طول سواحل البحر المتوسط داعية إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات وتعزيز التعاون مع مصر لمواجهة التحديات. (النهاية)

م م / ط م ا



MENAFN17032024000071011013ID1107987665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث