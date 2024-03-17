(تشيلسي) يتأهل لنصف نهائي الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على (ليستر سيتي) بأربعة أهداف لهدفين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 3 (كونا) -- تأهل نادي (تشيلسي) اليوم الاحد لدور نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على (ليستر سيتي) القادم من دوري الدرجة الاولى بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الربع النهائي التي جمعتهما على ملعب (ستامفورد بريدج) في لندن.
وتقدم (تشيلسي) بهدف السبق في الدقيقة ال13 عن طريق المدافع الإسباني مارك ساسيتا فيما أضاف زميله الإنجليزي كول بالمر الهدف الثاني في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
وبعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني تسبب مدافع (تشيلسي) الفرنسي أكسيل ديساسي في تسجيل هدف ضد مرماه لينجح مهاجم (ليستر) ستيفي مافيديدي في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة ال62.
وانتظر جمهور (تشيلسي) حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لتسجيل هدف التقدم عبر الإنجليزي كارني تشوكويميكا في حين أضاف مواطنه نوني مادويكي الهدف الرابع بعده بست دقائق.
والتحق (تشيلسي) بفريقي (مانشستر سيتي) و(كوفنتري سيتي) من دوري الدرجة الاولى للعب نصف نهائي الكأس في انتظار متأهل آخر من بين (مانشستر يونايتد) و(ليفربول). (النهاية)
م ر ن / م ع ا
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