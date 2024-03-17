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(تشيلسي) يتأهل لنصف نهائي الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على (ليستر سيتي) بأربعة أهداف لهدفين

3/17/2024 2:42:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 3 (كونا) -- تأهل نادي (تشيلسي) اليوم الاحد لدور نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على (ليستر سيتي) القادم من دوري الدرجة الاولى بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الربع النهائي التي جمعتهما على ملعب (ستامفورد بريدج) في لندن.
وتقدم (تشيلسي) بهدف السبق في الدقيقة ال13 عن طريق المدافع الإسباني مارك ساسيتا فيما أضاف زميله الإنجليزي كول بالمر الهدف الثاني في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
وبعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني تسبب مدافع (تشيلسي) الفرنسي أكسيل ديساسي في تسجيل هدف ضد مرماه لينجح مهاجم (ليستر) ستيفي مافيديدي في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة ال62.
وانتظر جمهور (تشيلسي) حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لتسجيل هدف التقدم عبر الإنجليزي كارني تشوكويميكا في حين أضاف مواطنه نوني مادويكي الهدف الرابع بعده بست دقائق.
والتحق (تشيلسي) بفريقي (مانشستر سيتي) و(كوفنتري سيتي) من دوري الدرجة الاولى للعب نصف نهائي الكأس في انتظار متأهل آخر من بين (مانشستر يونايتد) و(ليفربول). (النهاية)

م ر ن / م ع ا



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