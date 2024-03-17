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أمير قطر ووزير الخارجية الإماراتي يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها

3/17/2024 2:41:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 17 - 3 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد اليوم الأحد العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد في مكتبه بقصر (لوسيل) وزير الخارجية الإماراتي بمناسبة زيارته للبلاد.
وأضاف أن اللقاء تناول إضافة إلى ذلك بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

س س س / ط م ا



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