أمير قطر ووزير الخارجية الإماراتي يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 17 - 3 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد اليوم الأحد العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد في مكتبه بقصر (لوسيل) وزير الخارجية الإماراتي بمناسبة زيارته للبلاد.
وأضاف أن اللقاء تناول إضافة إلى ذلك بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
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