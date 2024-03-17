مصرع 9 وإصابة 8 في حادث مروري وسط المغرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 17 - 3 (كونا)-- لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون اليوم الأحد إثر انقلاب سيارة في منحدر جبلي بإحدى القرى التابعة لإقليم (ازيلال) وسط المغرب.
وذكرت مصادر محلية أن السيارة كانت تقل عددا من الركاب من بينهم طلاب ومعلمون موضحة أن الحادث أدى إلى وفاة تسعة أشخاص واصابة ثمانية آخرين بحروح متفاوتة.
وأضافت أن الحادث استنفر مختلف السلطات المعنية وتم فتح تحقيق لكشف الملابسات والظروف التي أدت إلى وقوعه. (النهاية)
م ر ي / م م ج
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