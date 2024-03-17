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مصرع 9 وإصابة 8 في حادث مروري وسط المغرب

3/17/2024 2:41:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 17 - 3 (كونا)-- لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون اليوم الأحد إثر انقلاب سيارة في منحدر جبلي بإحدى القرى التابعة لإقليم (ازيلال) وسط المغرب.
وذكرت مصادر محلية أن السيارة كانت تقل عددا من الركاب من بينهم طلاب ومعلمون موضحة أن الحادث أدى إلى وفاة تسعة أشخاص واصابة ثمانية آخرين بحروح متفاوتة.
وأضافت أن الحادث استنفر مختلف السلطات المعنية وتم فتح تحقيق لكشف الملابسات والظروف التي أدت إلى وقوعه. (النهاية)

م ر ي / م م ج



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