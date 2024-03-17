أوقاف الرمثا تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 17 آذار (بترا )- عقدت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول، بعنوان كتاب رياض الصالحين للأمام النووي رحمه الله تعالى في المسجد العمري الكبير، برعاية متصرف لواء الرمثا أحمد بركات الزهير.
وتحدث مدير أوقاف لواء الرمثا الدكتور رائد جروان عن جهود وزارة الأوقاف في عقد المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان، وأثر هذه المجالس العلمية في حياة الناس من خلال نشر العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع وربط الأمة بعلمائها.
وعرّف بكتاب رياض الصالحين وأثره على الفرد والمجتمع، مسلطا الضوء على حياة الأمام النووي: حياته ورحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وأثر الكتاب في المجتمع.
بدوره، أستعرض أستاذ الشريعة في جامعة جرش الدكتور عبدالله الوردات حياة الإمام النووي ومولده ونشأته وحياته العلمية والعملية وأثر الأمام النووي في علم الحديث والعلوم الأخرى.
وبين أمام مسجد الرضوان الدكتور عيسى الشبول شرح كتاب رياض الصالحين، وأثر تلك الشروح في الإسلام وفي الحياة.
--(بترا)
ب.و/أز/ ع ط
17/03/2024 20:58:15
MENAFN17032024000117011021ID1107987661
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