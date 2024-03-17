أوقاف الرمثا تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 17 آذار (بترا )- عقدت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول، بعنوان كتاب رياض الصالحين للأمام النووي رحمه الله تعالى في المسجد العمري الكبير، برعاية متصرف لواء الرمثا أحمد بركات الزهير.

وتحدث مدير أوقاف لواء الرمثا الدكتور رائد جروان عن جهود وزارة الأوقاف في عقد المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان، وأثر هذه المجالس العلمية في حياة الناس من خلال نشر العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع وربط الأمة بعلمائها.

وعرّف بكتاب رياض الصالحين وأثره على الفرد والمجتمع، مسلطا الضوء على حياة الأمام النووي: حياته ورحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وأثر الكتاب في المجتمع.

بدوره، أستعرض أستاذ الشريعة في جامعة جرش الدكتور عبدالله الوردات حياة الإمام النووي ومولده ونشأته وحياته العلمية والعملية وأثر الأمام النووي في علم الحديث والعلوم الأخرى.

وبين أمام مسجد الرضوان الدكتور عيسى الشبول شرح كتاب رياض الصالحين، وأثر تلك الشروح في الإسلام وفي الحياة.

--(بترا)

ب.و/أز/ ع ط

17/03/2024 20:58:15