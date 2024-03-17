السكبة عادة رمضانية لا زالت مستمرة بالبادية الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 17 آذار ( بترا ) - هشام القاضي- لا زالت بعض العائلات والأسر في البادية الشمالية تحافظ على بعض العادات المرتبطة بشهر رمضان المبارك والتي كانت تسهم بتوطيد أواصر الألفة والتعاون والتعاضد بين الأسر والعائلات .

ومن هذه العادات " السكبة " أو " الطعمة" والتي ترتكز أساسا على تبادل المأكولات والأطعمة بين العائلات قبيل الإفطار بدقائق معدودة ما ينجم عنه تعدد الأطباق والمأكولات على مائدة الإفطار لكل أسرة الأمر الذي ينعكس إيجابا على نشر المودة والمحبة وتوثيق العلاقات الأسرية في المجتمع .

ويشكل الأطفال محور عملية السكبة من خلال قيامهم بإيصالها للعائلات المقصودة في الأحياء والقرى، حيث تزدحم الشوارع بالأطفال الذين يحملون أصناف متعددة من المأكولات قبيل أذان المغرب في إيصال تلك المأكولات والحصول على نظيرها من قبل العائلات الأخرى.

وتقول الحاجة أم فاعور لـوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن تبادل المأكولات والأطعمة في شهر رمضان المبارك كانت من الأمور الأساسية في المجتمع سابقا و لا زالت مستمرة وان كانت بوتيرة أقل، مشيرة إلى أنها نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية في إطعام الصائم إضافة لكونها تعد من الوسائل المهمة في مساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة في شهر رمضان .

بدورها أشارت الحاجة أم علي إلى أن السكبة كانت من أهم أسباب إدخال الفرحة والسرور لقلوب الأطفال وأفراد الأسر المحتاجة في الماضي، مشيرة إلى أنه لا يزال هنالك العديد من الأسر والعائلات في البادية الشمالية تحافظ على هذه العادة الحميدة.

وأعربت عن أملها في أن تحافظ الأجيال الحالية على هذه العادة، وتعيد أحيائها بطريقة تضمن تعزيز أواصر التعاون والمحبة بين العائلات ما ينعكس إيجابا على تقوية الروابط في المجتمع المحلي .

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

17/03/2024 20:47:34