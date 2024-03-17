الأورومتوسطي يوثق استهداف الاحتلال خبراء تكنولوجيا المعلومات بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 آذار (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل منهجي عشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع، إلى جانب تدمير مقار شركاتهم، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها في قطاع غزة منذ 7 تشرين أول الماضي.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي في بيان له نشره اليوم الأحد، على موقعه الرسمي قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف وقتل أصحاب العقول والخبرات، لاسيما ذوو الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وهندسة الحاسوب كحال نخب أخرى في المجتمع المحلي مثل الأطباء والأكاديميين وغيرهم.
ووثق الأورومتوسطي قائمة شملت عدة خبراء تكنولوجيا المعلومات، بمن في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، ممن قضوا جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت أماكن تواجدهم في أماكن متفرقة في قطاع غزة.
وشدد الأورومتوسطي على أن الجرائم التي تنتهجها إسرائيل من استهداف وقتل الكفاءات والنخب الفلسطينية وتدمير واسع النطاق والمتعمد ضد الشركات والبنية التحتية من شأنها عرقلة تطور المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
17/03/2024 20:43:05
MENAFN17032024000117011021ID1107987659
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