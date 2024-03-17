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الأورومتوسطي يوثق استهداف الاحتلال خبراء تكنولوجيا المعلومات بغزة

3/17/2024 2:41:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل منهجي عشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع، إلى جانب تدمير مقار شركاتهم، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها في قطاع غزة منذ 7 تشرين أول الماضي.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي في بيان له نشره اليوم الأحد، على موقعه الرسمي قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف وقتل أصحاب العقول والخبرات، لاسيما ذوو الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وهندسة الحاسوب كحال نخب أخرى في المجتمع المحلي مثل الأطباء والأكاديميين وغيرهم.
ووثق الأورومتوسطي قائمة شملت عدة خبراء تكنولوجيا المعلومات، بمن في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، ممن قضوا جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت أماكن تواجدهم في أماكن متفرقة في قطاع غزة.
وشدد الأورومتوسطي على أن الجرائم التي تنتهجها إسرائيل من استهداف وقتل الكفاءات والنخب الفلسطينية وتدمير واسع النطاق والمتعمد ضد الشركات والبنية التحتية من شأنها عرقلة تطور المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
17/03/2024 20:43:05

MENAFN17032024000117011021ID1107987659

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